В Петербурге саперы проверили продуктовый магазин из-за оставленной сумки

12 Сент. 15:58 2018-09-12T15:59:40+03:00

К счастью, ничего опасного силовики не нашли

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В Санкт-Петербурге силовики оцепили продуктовый магазин рядом с площадью Калинина. На место происшествия съехались полицейские, сотрудники ОМОН и ДПС. По слвоам очевидцев, неизвестный оставил сумку в магазине. Из-за чего другие покупатели и решили перестраховаться.

- ДПС, полиция, ОМОН оцепили магазин, - сообщают очевидцы.

К счастью, ничего опасного в сумке не нашли. Сейчас магазин работает в обычном режиме.