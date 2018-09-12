В Петербурге саперы проверили продуктовый магазин из-за оставленной сумки
К счастью, ничего опасного силовики не нашли
Магазин оцепили силовики Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге силовики оцепили продуктовый магазин рядом с площадью Калинина. На место происшествия съехались полицейские, сотрудники ОМОН и ДПС. По слвоам очевидцев, неизвестный оставил сумку в магазине. Из-за чего другие покупатели и решили перестраховаться.
- ДПС, полиция, ОМОН оцепили магазин, - сообщают очевидцы.
К счастью, ничего опасного в сумке не нашли. Сейчас магазин работает в обычном режиме.