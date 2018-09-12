2018-09-12T21:02:35+03:00
Общество

Дэвид Духовны выступит с концертом в Петербурге

Агент Малдер из сериала "Секретные материалы" выступит 8 февраля
Роман ЛЯЛИН
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Дэвид Духовны посетит Петербург Фото: кадр из сериалаДэвид Духовны посетит Петербург Фото: кадр из сериала
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Актер и музыкант Дэвид Духовны начнет свои гастроли по Европе с визита в Россию. Одно из своих выступлений агент Малдер из сериала "Секретные материалы" проведет в Санкт-Петербурге Артист выступит в одном из клубом Северной столицы.

8 феврлая - Санкт-Петербург, Россия, - говорится на сайте исполнителя в графике гастрольного тура.

К слову, музыкант также посетит Москву, Румынию, Германию, Нидерланды, Великобританию и Ирландию.

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