Дэвид Духовны выступит с концертом в Петербурге

12 Сент. 21:00 2018-09-12T21:02:35+03:00

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Актер и музыкант Дэвид Духовны начнет свои гастроли по Европе с визита в Россию. Одно из своих выступлений агент Малдер из сериала "Секретные материалы" проведет в Санкт-Петербурге Артист выступит в одном из клубом Северной столицы.

8 феврлая - Санкт-Петербург, Россия, - говорится на сайте исполнителя в графике гастрольного тура.

К слову, музыкант также посетит Москву, Румынию, Германию, Нидерланды, Великобританию и Ирландию.