Эксперты назвали самый популярный кроссовер в Петербурге

13 Сент. 10:17 2018-09-13T10:18:08+03:00

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Петербург продолжает автомобилизироваться. В Северной столицы насчитывается уже больше 2 миллионов машин, и все большую долю среди них занимают кроссоверы. Эксперты подсчитали, какой «городской внедорожник» стал самым популярным у петербуржцев по итогам продаж за август.

- Лидером местного рынка впервые за долгое время стал Mitsubishi Outlander, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 250 экземпляров, что означает прибавку в 19 процентов, - сообщает агентство «Автостат».

Кроме японской иномарки, в первую тройку вошли выпускающийся в Петербурге популярный бюджетник Hyundai Creta, который купили 240 человек (+14 процентов). И Skoda Kodiaq - 234 автомобиля. Спрос на последний поднялся в семь раз, но это понятно – модель новая и только недавно начала активно продаваться.

Всего за месяц рынок кроссоверов прибавил 27 процентов. За август в Петербурге продали 4,5 тысячи новых автомобилей.