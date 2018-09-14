Петербургское УФАС разбирается в законности проведения аукциона на домофоны

14 Сент. 21:24 2018-09-14T21:24:54+03:00

По их мнению, в процедуре торгов есть нарушения

Изменить размер текста: A A

"Что-то тут не чисто", - подумали петербуржцы и подали жалобу в УФАС. А засомневались они в законности проведения электронного аукциона.

Итак, по контракту фирма должна установить 8532 видеодомофонов в 1875 петербургских домах. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 562 млн рублей.

Уже есть победитель аукциона, однако несколько вопросов осталось. Человек, подавший заявку в УФАС, считает, что участников аукциона изначально вводили в заблуждение, указывая, что нужны услуги только по передаче данных. Он полагает, что эта закупка ограничивает доступ на этот рынок организациям, которые занимаются монтажом домофонного оборудования.

- Усмотрев в таких действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции, Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело, - сообщают в ведомстве. - Первое заседание комиссии назначено на 8 октября.