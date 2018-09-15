2018-09-15T00:33:27+03:00
Звезды

"Главные котики Петербурга": Шнуров, Пиотровский и Ахилл снялись для фотопроекта

В поддержку бездомных усатых-полосатых
Елена МОЛОДКИНА
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Шнуров вывел на прогулку рыжего котика. Фото: instagram.com/shnurovs/Шнуров вывел на прогулку рыжего котика. Фото: instagram.com/shnurovs/
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Самый знаменитый кот Санкт-Петербурга - блондин с голубыми глазами Ахилл - стал участником нового проекта. На сей раз - фотопроекта в поддержку бездомных котов. Суть его пока держится в секрете, но в "Инстаграме" кота-оракула чемпионата мира по футболу-2018 уже появились первые весточки. Да какие!

На одной фотографии Ахилла на руках держит Михаил Пиотровский, на другой - Сергей Шнуров.

"Главные котики Петербурга", - подписаны снимки в "Инстаграме" белоснежного кота.

В то же время сам Сергей Шнуров тоже опубликовал фото с мурлыкой. Но не Ахиллом, а с неким рыжим пушистиком. Шнуров с легкой щетиной "а-ля эгоист" и в пальто с ярко-зеленым меховым воротником выгуливает рыжика на поводке.

- Рыжий кот на поводке, а зеленый - на воротнике, - иронизируют поклонники в соцсети.

Как оказалось, это была часть той самой фотосессии в поддержку бездомных котов. Интересно, кто еще станет "главным котиком Петербурга".

Шнуров и Ахилл. Фото: "Инстаграм" Ахилла

Шнуров и Ахилл. Фото: "Инстаграм" Ахилла

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