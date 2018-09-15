2018-09-15T11:30:29+03:00
Происшествия

В Петербурге мошенник обманул пенсионерку на полмиллиона рублей

Аферист представился бабушке ее внуком
Роман ЛЯЛИН
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Пенсионерка лишилась полмиллиона рублейПенсионерка лишилась полмиллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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"Бабушка, я попал в аварию, меня посадят!". В Санкт-Петербургу 87-летняя пенсионерка стала жертвой известной схемы мошенников. Неизвестный позвонил бабушке на телефон и представился ее внуком. Лжеродственник пожаловался, что сбил человека, и чтобы не попасть в тюрьму, нужно откупиться.

- Неизвестный сказал, что ему нужны 500 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Женщина согласилась. Позже в квартиру к пенсионерке по проспекту Энергетиков пришел неизвестный, который забрал полмиллиона рублей.

Когда бабушка поняла, что настоящий внук не попадал в аварию и не просил денег, сразу же написала заявление в полицию. Силовики уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" и ищут преступника.

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