В Петербурге мошенник обманул пенсионерку на полмиллиона рублей

15 Сент. 11:25 2018-09-15T11:30:29+03:00

Изменить размер текста: A A

"Бабушка, я попал в аварию, меня посадят!". В Санкт-Петербургу 87-летняя пенсионерка стала жертвой известной схемы мошенников. Неизвестный позвонил бабушке на телефон и представился ее внуком. Лжеродственник пожаловался, что сбил человека, и чтобы не попасть в тюрьму, нужно откупиться.

- Неизвестный сказал, что ему нужны 500 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Женщина согласилась. Позже в квартиру к пенсионерке по проспекту Энергетиков пришел неизвестный, который забрал полмиллиона рублей.

Когда бабушка поняла, что настоящий внук не попадал в аварию и не просил денег, сразу же написала заявление в полицию. Силовики уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" и ищут преступника.