Под Петербургом нашли свалку сладостей

15 Сент. 15:22 2018-09-15T15:22:41+03:00

Целые горы печенья были выброшены на мусорку

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Необычную свалку сладостей нашли в поселке Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. Неизвестные выбросили на мусорку целые горы печения. Кто решил таким образом избавиться от вкусностей неизвестно. Местные жители шутят, что хозяин печенья решил сесть на диету.

- Лучше бы детям отдали, - возмущаются местные жители.

К слову, свалка сладостей не сильно обрадовал жителей поселка. Ведь еда может привлечь диких животных.