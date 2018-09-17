2018-09-17T08:36:41+03:00
Общество

На новой станции метро «Беговая» отвалилась облицовка

Кафельная плитка в подземном вестибюле не продержалась и нескольких месяцев
Петр КИБЕР
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На "Беговой" отвалилась облицовочная плитка. Фото: vk.com/spb_todayНа "Беговой" отвалилась облицовочная плитка. Фото: vk.com/spb_today
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Очередные неприятности произошли на недавно открытой станции метро «Беговая» После того, как свод наклонного хода эскалатора пробивала вода, а сломавшийся после открытия траволатор ремонтировали по гарантии, новый «сюрприз» появился в подземном вестибюле станции.

- Клей для плитки не выдержал ту самую плитку в вестибюле Беговой. Вот так у нас новые станции делают, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В соцсетях под новостью сразу же разгорелась оживленная дискуссия, основное направление которой было язвительное. Горожане не только покритиковали метростроевцев за, якобы, привлечение к строительству станции неквалифицированных гастарбайтеров, но и указали на то, что плитка такого размера крепится на стены по особой технологии.

Впрочем, причиной может быть и сырость. Вода на «Беговой» не раз просачивалась сквозь стены. Метростроевцы отмечали, что здешние грунты не самые простые для работы, поэтому некоторые проблемы с гидроизоляцией и могли возникнуть.

Однако горожане все равно уверены, что раньше было лучше.

- Хорошо, что большую часть метро делали в СССР, - подытожил дискуссию один из пользователей соцсетей.

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