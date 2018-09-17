Электрощит в центре Петербурга от расклейщиков объявлений защищает нарисованный кузнец

17 Сент. 12:56 2018-09-17T15:52:06+03:00

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Суровый кузнец теперь защищает электрощит, установленный в центре Петербурга. Яркий рисунок не только украшает город, но и, по задумке авторов, не дает заклеить всю конструкцию бумажными объявлениями.

- Шкаф в Кузнечном переулке после оформления. Русский кузнец встал на защиту города от рекламного вандализма, - пишут организаторы акции в соцсетях.

Из адреса понятно, что кузнец был выбран для стрит-арта не случайно. При этом пока не понятно, будут ли художники продолжать рисовать именно молтобойцев, или же в другом месте роспись будет отражать географическую принадлежность.

По словам активистов, на первый объект деньги собрали методом краудфандинга. Последующие электрошкафы также будут украшены на деньги небезразличных горожан.

Что касается защиты от вездесущих рекламных листовок, то изображение кузнеца было покрыто специальным антивандальным лаком, которое позволяет легко снять любую приклеенную бумажку.

Чем закончится противостояние расклейщиков и сторонников красоты, сможет показать только время.