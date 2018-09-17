Полиция изъяла у тосненских «наркобаронов» 16 килограммов метадона
Целую подпольную лабораторию по производству наркотиков, накрыли сотрудники Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. В поселке Красный Бор, что под Тосно, трое местных жителей на дачном участке варили метадон.
- При обыске помещений оперативниками было обнаружено16 килограммов смеси, содержащей наркотическое средство метадон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Занимались производством препарата трое мужчин в возрасте от 35 до 52 лет. Причем двое из них оказались гражданами одной из стран СНГ.
Стоит сказать, что метадон варили в промышленных масштабах. Кроме уже готового зелья, полицейские нашли больше 300 килограммов химреактивов и прочих веществ, которые необходимы для синтеза наркотика, а также лабораторное оборудование и емкости, в которые фасовался готовый продукт.
Метадон разливали в пластиковые канистры, а хранили его в эмалированных ведрах. При этом работа шла не только в доме, но и в соседней бане.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ».