2018-09-17T13:16:42+03:00
Происшествия

Полиция изъяла у тосненских «наркобаронов» 16 килограммов метадона

Трое жителей Ленинградской области занимались производством зелья прямо на дому
Петр КИБЕР
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Под Петербургом полиция изъяла 16 килограммов метадона.Под Петербургом полиция изъяла 16 килограммов метадона.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Целую подпольную лабораторию по производству наркотиков, накрыли сотрудники Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. В поселке Красный Бор, что под Тосно, трое местных жителей на дачном участке варили метадон.

- При обыске помещений оперативниками было обнаружено16 килограммов смеси, содержащей наркотическое средство метадон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Занимались производством препарата трое мужчин в возрасте от 35 до 52 лет. Причем двое из них оказались гражданами одной из стран СНГ.

Стоит сказать, что метадон варили в промышленных масштабах. Кроме уже готового зелья, полицейские нашли больше 300 килограммов химреактивов и прочих веществ, которые необходимы для синтеза наркотика, а также лабораторное оборудование и емкости, в которые фасовался готовый продукт.

Метадон разливали в пластиковые канистры, а хранили его в эмалированных ведрах. При этом работа шла не только в доме, но и в соседней бане.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ».

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