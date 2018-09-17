В Петербурге умер писатель Владимир Данихнов

17 Сент. 16:26 2018-09-17T16:31:08+03:00

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Писатель Владимир Донихнов попал в реанимацию с остановкой сердца. Медики боролись за его жизнь до последнего. Но спасти мужчину не удалось. Своим поклонникам Дронихнов запомнился как автор рассказа «День сети» и романа «Колыбельная».

- Вовы не стало, - сообщила супруга писателя Яна Донихнова. - Мне нужна помощь. Володя говорил,что в таком деле меня не бросят, что друзья все постараются сделать. Нужно забрать все документы Володи, все оформить. Уладить с моргом. Понять, как и куда я его буду хоронить. Володя строил грандиозные планы на Питер. Он мечтал, что дети будут тут учиться, мы будем путешествовать, что я тут буду работать и стану очень хорошим педагогом. И теперь, когда пустота обрушилась на меня с силой лавины, я не знаю, как поступить. Везти Володю в Ростов? Это дорого, суетно, и наверное, не нужно, если я буду возвращаться сюда. Тогда надо хоронить тут.

Вдова Владимира Донихнова теперь не знает, как справится с свалившимися на нее трудностями.

- Я читала пару дней назад, что есть какие-то комнаты или офисы для прощания, что там можно собрать всех друзей и родных, - поясняет супруга писателя. - Родных тут мало. Но если только друзья, вы, мои дорогие, захотите проводить его. Но я не понимаю, сколько это все будет стоить, не понимаю, как дальше быть со съемной квартирой, как за нее платить, если сейчас потрачу все, что собирали на лечение. В общем, у меня в голове бардак... А время идет. Очень больно понимать, что смысл твоей никчемной жизни тебя оставил.