В Петербурге закрыли притон с азиатками

17 Сент. 16:52 2018-09-17T16:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции накрыли очередной притон с путанами. На этот раз публичный дом нашли Выборгском шоссе в коммерческом помещении.

- В момент появления полицейских в помещении находились 6 граждан, причастных к деятельности притона: четыре женщины – гражданки среднеазиатского государства, предоставлявшие сексуальные услуги за денежное вознаграждение, а также мужчина, исполнявший функции охранника, и женщина-администратор, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанных сразу же доставили в отдел полиции. На девушек составили протоколы за "Занятие проституцией" и "Получение дохода от занятия проституцией".