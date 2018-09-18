41-летняя балерина Диана Вишнева показала свой беременный живот

18 Сент. 00:10 2018-09-18T00:11:17+03:00

О том, что она впервые станет мамой, Диана узнала около года назад

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О том, что балерина Диана Вишнева готовится стать мамой, знали только ее близкие и самые внимательные поклонники. Чего уж там, даже в родном Мариинском не смогли сразу ответить на вопрос, родила уже Диана или нет.

Меж тем 41-летняя балерина,в мае этого года, действительно, впервые стала мамой. Но ни одного намека на интересное положение не было в ее соцсети. И только теперь Диана решилась выложить в Сеть свое беременное фото.

dianavishneva Around this time, a year ago, I learned that I ll become a mother

На черно-белом снимке счастливая балерина позирует в мужском пиджаке и с голым уже глубоко беременным животом.

- Примерно в это время год назад я узнала, что стану мамой. Рождение нашего прекрасного мальчика наполнило жизнь. С этого момента настал другой мир, - подписала свое беременное фото балерина.

Подписчики отметили, что и тут в Диане нет ни грамма лишнего веса - все строго анатомично.

Напомним, отец ребенка - муж и продюсер Дианы Константин Селиневич. В этом году пара отмечает юбилей - они поженились пять лет назад на Гавайях.