2018-09-18T13:26:40+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти поделился рецептом фирменной «тройной» ухи

Александр Дрозденко назвал секретный ингредиент блюда
Анна ПОСЛЯНОВА
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На YouTube-канале губернатора Дрозденко появился ролик о рыбалке.На YouTube-канале губернатора Дрозденко появился ролик о рыбалке.
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Что такое рыбалка по-губернаторски, продемонстрировал своим подписчикам глава региона Александр Дрозденко. После выходных на озере на YouTube-канале губернатора появился полезный ролик.

Рыбаки раскладывают удочки и трехэтажные ящички со снастями под музыку из «Джентльменов удачи». И это неспроста! Рыбалка – дело такое, что без удачи тут никуда.

– На рыбалке никогда не пьют, – замечает Александр Дрозденко, держа в одной руке бутерброд, а в другой - стопку. – Как и на футболе, и на охоте. Не пьют за то, чтобы много поймать или кого-то завалить. Правильный тост всегда один - за удачу!

Рыбалка губернатора по традиции не обходится без баек про чудо-улов. В данном случае речь зашла про 14-килограммового лосося и про форель, которая сама выпрыгивает из воды.

– На порогах форель схватила блесну, которая еще не упала, – с восторгом рассказывает Дрозденко. – Товарищ, который нас сопровождал, первые же две рыбки очистил, посолил, завернул в фольгу и бросил прямо на тропинке. Когда шли обратно, он их достал, порезал. Черный хлебушек с маслом, значит, лучок свежий зеленый. Вкуснее бутерброда с красной рыбой больше никогда в жизни не ел!

Александр Дрозденко. Что мужчины делают на рыбалке.

Завершается рыбалка – вторая для Дрозденко в этом году – ухой.

Рецепт губернаторской «тройной» ухи прост. По очереди варим три вида рыбы. Сначала «сорная», у Дрозденко это была плотва. Как побелели глаза у рыбки – достаем, кладем следующую партию. Последняя – самая благородная. Добавляем целиком луковицу, морковь, картошку. Солим. В конце – лавровый лист. Но самое главное - это секретный ингредиент!

– Почему-то все говорят, что с водкой вкуснее, – говорит Дрозденко. – Буквально 30-50 граммов вливаем в уже готовую уху и с умным видом размешиваем.

Так Александру Дрозденко и до кулинарной книги недалеко. До этого он делился с подписчиками рецептом креветок и стейков. Ждем новых блюд!

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