2018-09-18T17:14:04+03:00
Общество

В петербургском метро рассказали, зачем нужны дополнительные двери на «Московской»

Они нужны для доступа в тоннель с платформы
Полина ЖУКОВА
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В подземке Северной столицы объяснили, зачем на "Московской" дополнительные двери. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"В подземке Северной столицы объяснили, зачем на "Московской" дополнительные двери. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"
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Городская подземка раскрыла петербуржцам секрет отдельно стоящих дверей на станции метро «Московская». Оказалось, что они там вовсе не лишние. И нужны для безопасности. Если вдруг потребуется доступ с платформы станции к тоннелю, то они его смогут легко обеспечить.

– При случае, например, эвакуации у этих дверей устанавливаются так называемые сходни – по сути небольшая лестница, предназначенная для спуска пассажиров и сотрудников метрополитена на пути или, наоборот, их подъема на платформу, – рассказали в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Объяснили в подземке Северной столицы также, почему на «Московской» такие двери есть, а на других станциях нет. Например, «Гостиный двор» не имеет подобных «технических» дверей. Оказалось, что подземный зал на «Московской» – самый длинный среди закрытых станций метро подобного типа. Длину платформы там увеличили, чтобы сделать разные выходы по сторонам Московской площади.

– На других станциях закрытого типа эвакуационные задачи выполняют те же двери, которыми каждый день пользуются пассажиры и которые усыновлены по краям платформы, – добавили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Всего на платформе «Московской» 52 двери – по 26 на каждой стороне. Из них 48 работают для посадки и высадки пассажиров. А четыре оставшиеся и есть «технические» на случай эвакуации.

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