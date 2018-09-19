В Санкт-Петербурге учительница немецкого ударила школьника учебником по голове до черепно-мозговой травмы

19 Сент. 00:05 2018-09-19T00:05:08+03:00

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Культурная столица России снова "отличилась". Пока прокуратура проверяет учительницу музыки из школы в Пушкине, которая обзывала на уроке детей убогими, бедными и тупыми, на очереди - новое заявление.

Сегодня стало известно об очередном случае нестандартной педагогики. В петербургской школе номер 111, что в Калининском районе, учительница немецкого языка приложилась учебником к голове непослушного 13-летнего школьника. Да так, что медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. В больницу мальчика отвезли родители после уроков. Говорят, его тошнило, кружилась голова. И это при том, что книга была в мягкой обложке.

Со справкой о диагнозе возмущенные мама и папа пришли к директору школы и в прокуратуру. Учительница извинилась перед родителями и сказала, что ударила их сына случайно. Да и не сильно. Но преподавателя, которая работала в школе первый год, уволили. А теперь и ее саму госпитализировали.