На дамбе заметили ждуна на странном велосипеде
Странное зрелище могли наблюдать водители, ехавшие по петербургской дамбе утром 19 сентября. По дороге, медленно передвигая ногами, передвигался ждун на странном велосипеде.
- Что на дамбе происходит, кто знает?- вопрошали удивленные водители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Впрочем, довольно быстро выяснилось, что здесь снимают кино. Комедия «Беспечный ждун», которая рассказывает историю о трех братьях, внезапно оказавшихся обладателями огромной суммы денег, должна выйти на экраны ближе к новому году.
Ярко-красную конструкцию, внешне напоминающую мотоцикл, по заказу киношников построили в одной петербургской мастерской, которая занимается переделками серийных мотоциклов под индивидуальные запросы владельца.
Кто в картине исполняет роль самого ждуна – пока не сообщается. Партнером мема по фильму станет популярный петербургский киноактер Александр Баширов.
Ждун на велосипеде.Видео: vk.com/unreleased_dtp