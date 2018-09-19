2018-09-19T11:09:37+03:00
Звезды

На дамбе заметили ждуна на странном велосипеде

Популярный мем-персонаж принял участие в съемках кинокомедии
Петр КИБЕР
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На дамбе заметили ждуна на красном велосипеде. Фото: vk.com/box39На дамбе заметили ждуна на красном велосипеде. Фото: vk.com/box39
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Странное зрелище могли наблюдать водители, ехавшие по петербургской дамбе утром 19 сентября. По дороге, медленно передвигая ногами, передвигался ждун на странном велосипеде.

- Что на дамбе происходит, кто знает?- вопрошали удивленные водители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, довольно быстро выяснилось, что здесь снимают кино. Комедия «Беспечный ждун», которая рассказывает историю о трех братьях, внезапно оказавшихся обладателями огромной суммы денег, должна выйти на экраны ближе к новому году.

Ярко-красную конструкцию, внешне напоминающую мотоцикл, по заказу киношников построили в одной петербургской мастерской, которая занимается переделками серийных мотоциклов под индивидуальные запросы владельца.

Кто в картине исполняет роль самого ждуна – пока не сообщается. Партнером мема по фильму станет популярный петербургский киноактер Александр Баширов.

Ждун на велосипеде.Видео: vk.com/unreleased_dtp

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