Двух сотрудников СПбГУ задержали за взятку в 200 тысяч рублей

19 Сент. 23:52 2018-09-19T23:52:55+03:00

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Под статью "получение взятки" попали действия сразу двух сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета. Не устояли и перешли на темную сторону коррупционеров 57-летний начальник ремонтно-эксплуатационного отдела вуза и его 60-летнего заместитель.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, задержание неверных произошло при активном взаимодействии с руководством университета.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые 18 сентября этого года прямо на рабочем месте получили взятку в 200 тысяч рублей от одной из городских коммерческих структур в качестве "компенсации" за приемку выполненных работ по ранее заключенным договорам.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.