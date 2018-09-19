2018-09-19T23:52:55+03:00
Происшествия

Двух сотрудников СПбГУ задержали за взятку в 200 тысяч рублей

Решается вопрос об аресте подозреваемых
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Задерживать сотрудников-коррупционеров помогало руководство вуза. Фото: Архив "КП"Задерживать сотрудников-коррупционеров помогало руководство вуза. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Под статью "получение взятки" попали действия сразу двух сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета. Не устояли и перешли на темную сторону коррупционеров 57-летний начальник ремонтно-эксплуатационного отдела вуза и его 60-летнего заместитель.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, задержание неверных произошло при активном взаимодействии с руководством университета.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемые 18 сентября этого года прямо на рабочем месте получили взятку в 200 тысяч рублей от одной из городских коммерческих структур в качестве "компенсации" за приемку выполненных работ по ранее заключенным договорам.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры