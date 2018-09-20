В Санкт-Петербурге мужчину сбила легковушка, а потом переехал грузовик

20 Сент. 00:03 2018-09-20T00:04:19+03:00

Шансов выжить у него не было

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Поздним вечером 19 сентября на Московское шоссе в Пушкинском районе Петербурга перебегал 57-летний мужчина. До ближайшего светофора пешеход решил не идти, а проскочить прямо тут, посреди магистрали. И попал под колеса "Рено Логан", за рулем которого сидел 27-летний водитель.

В ужасе мужчина нажал на тормоз, но было уже поздно - пешехода отбросило на несколько метров. Водитель "Логана" все еще надеялся, что мужчина жив. Но вскоре надежд не осталось - лежащего на земле человека переехал еще и грузовик.

- По предварительным данным, авария случилась на 684 километре Московского шоссе. "Рено Логан" вне пешеходного перехода сбил человека, после чего этого же пешехода переехал грузовой автомобиль "Скания", - сообщает пресс-служба отдела пропаганды регионального УГИБДД МВД России.

Труп погибшего отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. По факту аварии проводится доследственная проверка.