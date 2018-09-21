2018-09-21T19:36:20+03:00
Общество

«Рубль за метр»: Петербург сдаст в аренду оранжерею в Петергофе и Царский вокзал в Пушкине

Аукционы проведут до конца года
Анна ПОСЛЯНОВА
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За льготную ставку арендаторы приводят дворцы, павильоны и дачи в порядок. Фото: Общественное достояниеЗа льготную ставку арендаторы приводят дворцы, павильоны и дачи в порядок. Фото: Общественное достояние
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Программа «Рубль за метр» шагает по культурной столице. Согласно ней, город сдает региональные памятники, находящиеся в плохом состоянии, в аренду по льготной ставке. За это обремененные арендаторы приводят дворцы, павильоны и дачи в порядок.

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина, который курирует Комитет по охране памятников, сообщают, что готовы сдать «за рубль» шесть подохранных объекта. Это Дом Челищева (Кольбе) на Вознесенском, Загородный дом Змигродского и Дача Кочкина в Сестрорецке, Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, оранжерея «Собственной дачи» в Петергофе и павильон «Царский вокзал» в Пушкине.

По последним двум Фонд имущества Петербурга проведет аукционы до конца года.

Также Комитет по инвестициям сопровождает проект по приспособлению под современное использование Конюшенного ведомства (памятник федерального значения) и Особняка Турчаниновой.

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