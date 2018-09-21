«Рубль за метр»: Петербург сдаст в аренду оранжерею в Петергофе и Царский вокзал в Пушкине
Программа «Рубль за метр» шагает по культурной столице. Согласно ней, город сдает региональные памятники, находящиеся в плохом состоянии, в аренду по льготной ставке. За это обремененные арендаторы приводят дворцы, павильоны и дачи в порядок.
В аппарате вице-губернатора Игоря Албина, который курирует Комитет по охране памятников, сообщают, что готовы сдать «за рубль» шесть подохранных объекта. Это Дом Челищева (Кольбе) на Вознесенском, Загородный дом Змигродского и Дача Кочкина в Сестрорецке, Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, оранжерея «Собственной дачи» в Петергофе и павильон «Царский вокзал» в Пушкине.
По последним двум Фонд имущества Петербурга проведет аукционы до конца года.
Также Комитет по инвестициям сопровождает проект по приспособлению под современное использование Конюшенного ведомства (памятник федерального значения) и Особняка Турчаниновой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На «Авито» на продажу выставили ворота с дачи в Петергофе, которую начали строить при Петре Первом
«Распродажа» культурных ценностей Петербурга продолжается. На доске бесплатных объявлений «Авито» находят то балясины из дома Лермонтова предлагают, то старинные витражи, то чугунных львов с ограды Невы. А теперь вот на продажу выставили ворота с Собственной дачи в Петергофе (подробнее)