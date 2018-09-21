Управляющие компании и ТСЖ задолжают за воду более трех миллиардов рублей

21 Сент. 21:03 2018-09-21T21:03:38+03:00

Предприятия Петербурга накопили платежек за воду на 36,9 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Промышленники должны «Водоканалу» почти 37 миллионов

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Список позора и мотивации опубликовал «Водоканал Санкт-Петербурга». В нем – перечень неплательщиков. В сумме все управляющие компании, ТСЖ и ЖКС задолжают за воду более 3,1 миллиарда рублей.

Среди самых «экономных» – ЖКС №1 Невского района (долг в 270 миллионов рублей) и ЖКС №1 Кировского района (235 миллионов).

Не жаждут расстаться с долгами и промышленники: предприятия Петербурга накопили платежек за воду на 36,9 миллиона рублей. В числе первых – завод механики и оптики «Ломо» (7,8 миллиона) и агентство «Шушары» (4,7 миллиона).

– При неоплате задолженности свыше двух расчетных периодов «Водоканал», если нет ограничений законодательного и технического характера, ограничивает или прекращает холодное водоснабжение и водоотведение абонента, – напоминают коммунальщики.

Физлица могут заплатить долги и купаться спокойно прямо на сайте «Водоканала». Для передачи показаний работает личный кабинет.