2018-09-23T12:39:22+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге нетрезвая девушка прыгнула в Неву с Дворцового моста

Очевидцы вовремя вызвали спасателей
Елена МОЛОДКИНА
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К Дворцовому мосту ночью приехали спасатели и "скорая"К Дворцовому мосту ночью приехали спасатели и "скорая"Фото: Тимур ХАНОВ
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Пьяному, говорят, море по колено. Девушка в Санкт-Петербурге, приняв на грудь, решила "поплавать" по Неве. Ни где-нибудь, а в самом сердце Северной стлицы, под огни большого города. И спрыгнула с Дворцового моста.

На часах было около трех ночи. Очевидцы, заметившие прыгунью, тут же позвонили в службу спасения. Возможно, благодаря им, девушка осталась жива.

Сотрудники МЧС оперативно приехали к месту ЧП и вытащили купальщицу на берег, где их ждала уже бригада "скорой помощи". Врачи диагностировали у девушки переохлаждение. В целом, сильно она не пострадала.

О случившемся медики сообщили в полицию. Правоохранители организовали проверку.

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