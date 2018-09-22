В Санкт-Петербурге похоронили расстрелянного киллерами Бадри Шенгелию
Бизнесмен и криминальный авторитет Бадри Шенгелия стал жертвой киллеров. Его застрелили 17 сентября во Всеволожском районе Ленобласти. Шенгелия, проходивший свидетелем по делу "ночного губернатора Петербурга" Владимира Кумарина, ехал в своем "Мерседесе", когда неизвестные открыли огонь. Стреляли из попутной машины с финскими номерами. Тоже из "Мерседеса".
В субботу 22 сентября Шенгелию похоронили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, рядом с его матерью.
Проститься с бизнесменом пришли полторы сотни человек. Особых речей на прощании не произносили. Люди в основном молча подходили к гробу поклониться.
После отпевания, которое прошло в Церкви Смоленской иконы Божией матери, гроб с телом застреленного бывшего криминального авторитета предали земле.
КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Убрать Бадри Шенгелию мог кто угодно, от бандитов до ревнивого мужа