2018-09-23T11:44:10+03:00
Происшествия

В Луге спасатели по лестнице вывели женщину из горящего дома

Пламя охватило весь чердак деревянного двухэтажного здания
Анна ПОСЛЯНОВА
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Дом потушили за полчасаДом потушили за полчасаФото: Олег УКЛАДОВ
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Дым окутал садоводство «Лутиновка» под Лугой сегодня, 23 сентября, ранним утром. Примерно в половине четвертого дачники заметили, что один из домов на Ленинградском шоссе дымится. Вызвали спасателей.

На место примчались три пожарных машины и дюжина огнеборцев. Дым шел из-под крыши двухэтажного домика барачного типа.

– Проникнув в здание, пожарные обнаружили, что горит чердачное помещение на площади семьдесят квадратных метров и часть стены квартиры на втором этаже, – сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти. – Звено газодымозащитной службы провело разведку. Внутри находилась женщина, которую решили эвакуировать из задымленной зоны по маршевой лестнице.

Пламя охотно пожирало деревянное строение. За считанные минуты пожар на чердаке разросся до 130 квадратных метров. Но его быстро остановили. Дом потушили уже к четырем часам утра.

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