Ученица элитарной петербургской гимназии отравилась таблетками

23 Сент. 16:51 2018-09-23T16:51:50+03:00

Десятиклассница состоит на учете у психиатра

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Утром 22 сентября в половине седьмого жительница дома на Поэтическом бульваре нашла свою шестнадцатилетнюю дочь без сознания. Девушку срочно доставили на «скорой» в Детскую больницу №5 имени Филатова.

– Выяснилось, что школьница приняла горсть таблеток, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Девушка учится в Академической гимназии Санкт-Петербургского государственного университета. Среди школ России это учебное заведение занимает двенадцатое место, среди школ Петербурга – второе.

Гимназистку воспитывает одна мама, 44-летняя предпринимательница. Школьница состоит на учете у психиатра. Медики Детской больницы имени Филатова оценивают состояние девушки как тяжелое.

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