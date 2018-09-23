2018-09-23T16:51:50+03:00
Происшествия

Ученица элитарной петербургской гимназии отравилась таблетками

Десятиклассница состоит на учете у психиатра
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Медики оценивают состояние девушки как тяжелоеМедики оценивают состояние девушки как тяжелоеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Утром 22 сентября в половине седьмого жительница дома на Поэтическом бульваре нашла свою шестнадцатилетнюю дочь без сознания. Девушку срочно доставили на «скорой» в Детскую больницу №5 имени Филатова.

– Выяснилось, что школьница приняла горсть таблеток, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Девушка учится в Академической гимназии Санкт-Петербургского государственного университета. Среди школ России это учебное заведение занимает двенадцатое место, среди школ Петербурга – второе.

Гимназистку воспитывает одна мама, 44-летняя предпринимательница. Школьница состоит на учете у психиатра. Медики Детской больницы имени Филатова оценивают состояние девушки как тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Санкт-Петербурге нетрезвая девушка прыгнула в Неву с Дворцового моста

Пьяному, говорят, море по колено. Девушка в Санкт-Петербурге, приняв на грудь, решила "поплавать" по Неве. Ни где-нибудь, а в самом сердце Северной стлицы, под огни большого города. И спрыгнула с Дворцового моста (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры