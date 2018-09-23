Вандалы расписали стены Конюшенного ведомства

23 Сент. 17:16 2018-09-23T17:16:07+03:00

Здание находится под охраной как памятник федерального значения. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Заодно разукрасили и баннеры, установленные к чемпионату

Изменить размер текста: A A

Черные письмена обнаружили петербуржцы сегодня утром, 23 сентября, на стенах Конюшенного ведомства. Ночью кто-то принялся разукрашивать баннеры, которыми закрыли часть фасада на время Чемпионата мира по футболу, и не смог остановиться.

– Вандалы расписали все баннеры, которые закрывают фасады Конюшенного ведомства и стену храма, – сетует в социальных сетях петербурженка Елена. – Надписей много на большой высоте. Быстро это не сделать.

Ведомство как раз собираются осовременить. Правда, иначе. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Дом №1 на Конюшенной площади – здание Музея истории Петербурга, памятник истории и культуры. Постройка начала XVIII века внесена в реестр подохранных объектов как памятник федерального значения.

Буквально накануне в аппарате вице-губернатора Игоря Албина сообщили, что Конюшенное ведомство приспособят под современное использование, проект сопровождает Комитет по инвестициям.