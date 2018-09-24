Маммана набил на спине льва в честь «Зенита» и Петербурга

24 Сент. 09:51 2018-09-24T19:41:58+03:00

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Все футболисты по-разному выражают преданность клубу, за который выступают. Но чаще и чаще, мода на татуировки сподвигает игроков делать на своем теле картины в честь любимой команды. Так, аргентинский защитник Эммануэль Маммана «набил» на спине огромное изображение льва – символа Петербурга и «Зенита».

Фото с готовым результатом 22-летний игрок разместил в клубном «Твиттере», сопроводив картинку подписью из смайликов. Аргентина плюс Россия равно лев.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. В Питере - снова пять 00:00 00:00

Напомним, что вчера, 23 сентября, петербургский «Зенит» дома принимал московский «Локомотив». Игра на стадионе «Санкт-Петербург» получилась очень результативной. Железнодорожники, пребывающие в статусе действующего чемпиона, не смогли ничего противопоставить сине-бело-голубым.

Благодаря двум голам Олега Шатова, а также мячам Артема Дзюбы, Александра Ерохина и Себастьяна Дриусси, петербуржцы победили со счетом 5:3, а сам Маммана впервые за полгода, прошедшие после травмы, попал в заявку команды на игру.