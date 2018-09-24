2018-09-24T10:53:06+03:00
Общество

Архитектурный проект «Хайпарка» ИТМО в Пушкине оценили в 63 миллиона рублей

Конкурсная заявка уже размещена на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
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На архитектурный проект "Хайпарка" ИТМО потратят 63 миллиона рублей.На архитектурный проект "Хайпарка" ИТМО потратят 63 миллиона рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Будущий «дворец знаний», который планируют создать в городе-спутнике Петербурга Южный, должен быть построен уже к 2027 году. А пока университет ИТМО объявил конкурс на создание архитектурного проекта будущего «Хайпарка».

- Оказание услуг по разработке архитектурно-планировочного решения проекта, - говорится в описании лота на сайте госзакупок.

Стоимость работ оценена в весомые 63 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, победитель обязан разработать архитектурное решение инновационного центра «ИТМО Хайпарк», который разместится на площади в 40 гектаров и учебного кампуса, в котором будут аудитории, лектории, конференц-залы, библиотека, музей, лаборатории, зоны отдыха и прочие помещения.

Новый учебный комплекс Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики должен быть построен в месте появления города-спутника Южный, что в Пушкинском районе Северной столицы.

Сроки проектирования – до 2020 года, а строительство должно завершиться за последующие семь лет. Общий план развития «Хайпарка» предусматривает «горизонт» вплоть до 2036 года.

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