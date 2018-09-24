2018-09-24T14:08:42+03:00
Экономика

Петербургские автозаводы увеличили производство на 7 процентов

За август 2018 года в Северной столице выпустили 32 тысячи машин
Петр КИБЕР
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Петербургские автозаводы увеличили производство на 7 процентов .Петербургские автозаводы увеличили производство на 7 процентов .Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Петербургский легковой автопром чувствует себя очень неплохо. Вслед за растущим потреблением новых иномарок, увеличивается и производство машин. За период с января по август 2018 года, объем производства прибавил 7 процентов по отношению к такому же периоду прошлого года.

- Всего петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 237 800 легковых автомобилей, - сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

По подсчетам экспертов, за последний месяц в городе на Неве произвели 32 тысячи новеньких машин, что всего на 800 штук меньше, чем в рекордном апреле. Прирост августа 2018 к августу 2017 составил 5 процентов.

Правда, по отношению к началу года, динамика увеличения производства несколько снизилась, но она останется положительной, - уверены аналитики.

Сейчас в топе25 самых продаваемых моделей в России, есть 7, которые собираются в Петербурге. При этом Kia Rio остается лидером по продажам среди легковых иномарок, а Hyundai Creta остается бестселлером среди кроссоверов.

Также в Северной столице производят Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

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