Петербургские автозаводы увеличили производство на 7 процентов
Петербургский легковой автопром чувствует себя очень неплохо. Вслед за растущим потреблением новых иномарок, увеличивается и производство машин. За период с января по август 2018 года, объем производства прибавил 7 процентов по отношению к такому же периоду прошлого года.
- Всего петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 237 800 легковых автомобилей, - сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».
По подсчетам экспертов, за последний месяц в городе на Неве произвели 32 тысячи новеньких машин, что всего на 800 штук меньше, чем в рекордном апреле. Прирост августа 2018 к августу 2017 составил 5 процентов.
Правда, по отношению к началу года, динамика увеличения производства несколько снизилась, но она останется положительной, - уверены аналитики.
Сейчас в топе25 самых продаваемых моделей в России, есть 7, которые собираются в Петербурге. При этом Kia Rio остается лидером по продажам среди легковых иномарок, а Hyundai Creta остается бестселлером среди кроссоверов.
Также в Северной столице производят Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.