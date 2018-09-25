2018-09-25T07:49:28+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник

25 сентября погода будет не слишком пасмурной, но холодной
Петр КИБЕР
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Петербуржцев предупреждают о сильном ветре.Петербуржцев предупреждают о сильном ветре.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Утро в Северной столице началось с похолодания. Автомобилисты, рано выехавшие на работу, дольше обычного грели свои машины. Температура воздуха в городе держалась на отметке всего в пять градусов выше ноля. Днем, 25 сентября, станет немного теплее, зато будет дуть ветер, местами сильный.

- Погода ожидается облачная, с прояснениями. Днем воздух прогреется до 10 градусов выше ноля. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 15 метро в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

В региональном управлении МЧС предупреждают об опасности при сильном ветре, и призывают горожан быть осторожными.

Похолодание наверняка заметили не только водители машин, долго ждавшие, пока в салоне их «железного коня» станет теплее, но и простые петербуржцы, укрывавшиеся дома двумя одеялами. Правда только в тех районах, где еще не включили батареи, а начать протапливание должны были с 24 сентября, так что вскоре, если температура будет держаться на низком уровне, можно ожидать начла отопительного сезона и во всем городе.

Это будет очень кстати, когда похолодает еще больше – вскоре по области в ночное время ожидаются заморозки, которые придут и в Петербург.

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