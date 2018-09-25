Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах

СЕГОДНЯ 13:43 2018-09-25T13:43:25+03:00

Руководство школы за два года так и не отремонтировало конструкции, которые держат лестницу и одно из помещений

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Директор школы № 181, которая находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, получил представление от прокуратуры за невыполненные обязательства. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе городской прокуратуры, образовательное учреждение находится в здании «3-я Санкт-Петербургская гимназия с участком бывшего сада», которое входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Ещё два года назад, в сентябре 2016 года, руководство школы и городской комитет по охране памятников заключили охранное обязательство. Согласно документу, администрация школы должна была отремонтировать несущие конструкции, которые удерживают лестницу главного входа со стороны Соляного переулка. Нуждалась в противоаварийных работать и ещё часть помещений. На ремонт отводилось два года.

К 20 сентября 2018 года ремонт лестницы и помещения не сдвинулся с мёртвой точки, что, по заключению прокуратуры, создаёт опасность для детей. По результатам проверки директор школы получил представление от надзорного органа.

Прокуратура района проконтролирует, чтобы администрация школы сделала всё, чтобы устранить нарушения.