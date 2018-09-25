2018-09-25T16:12:40+03:00
Общество

Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»

Движение скоростного поезда планируют открыть в мае 2019 года
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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В Рускеалу можно будет доехать на поезде!В Рускеалу можно будет доехать на поезде!Фото: Александр ГЛУЗ
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Скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать между Санкт-Петербургом и парком Рускеала, который находится в Карелии. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе главы республики, маршрут поезда будет проходить через города Выборг и Сортавала.

- Уже принято решение о начале железнодорожного сообщения в мае 2019 года, - пояснили в пресс-службе.

Максимальная вместимость «Ласточки» - 349 мест, это пять вагонов. В распоряжении пассажиров – кулеры с горячей и холодной водой, горячее питание. В случае, если будет хороший сигнал связи, будет работать скоростной интернет.

СПРАВКА «КП»

Из Санкт-Петербурга в разные города ходят тринадцать «Ласточек». Ее особенность – преодоление небольших расстояний за короткое время. Это достигается за счёт высокой скорости и минимального количества стоянок.

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