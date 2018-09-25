Петербуржцу доставили шаверму с ножом внутри

25 Сент. 19:35 2018-09-25T19:35:39+03:00

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Шаверму со слишком острой начинкой продали петербуржцу Микаэлу Саакянцу. В любимом блюде мужчина нашел нож.

– На втором-третьем укусе почувствовал лезвие на языке, – пишет Микаэл в сети. – Оказалось, что в блюде нож. Шокирован, но порезов нет. Каким-то чудом аккуратно ел.

«Остренькую» шаверму Микаэл заказал с доставкой на дом в сервисе «Яндекс.Еда». До этого пользовался им каждый день. В тот вечер, 24 сентября, остановил свой выбор на ресторане «Шаверма Тайм».

– Блюдо привезли запечатанное, – подчеркивает Микаэл.

Ресторан отключили от сервисов. Фото: Страница Микаэла Саакянца в «Фейсбуке»

На пост клиента в сети быстро откликнулся сервис доставки.

– В настоящее время мы вместе с рестораном, приготовившим заказ, разбираемся с этой ситуацией, – сообщили в «Яндекс.Еде». – По нашим данным, упаковка на момент передачи заказа вскрыта не была. До выяснения всех обстоятельств ресторан отключен от нашего сервиса.

Сейчас ресторан заблокировали все сервисы. К слову, шаверма там не самая доступная в городе: цена большинства из тех, что представлены в меню, доходит до трехсот рублей.