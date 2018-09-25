Двое похитили два миллиона у РЖД
Махинации с рельсами и шпалами вскрылись на Великолукской дистанции Октябрьской железной дороги. Пять лет назад РЖД и компания «СТР» заключили договор, по которому подрядчик должен был закрепить пути и поменять дефектные крепежи. За это ему заплатили более 2,2 миллиона рублей. Вот только работы компания так и не выполнила.
Как выяснилось, о таком сценарии договорились между собой главный инженер «СТР» и начальник Великолукской дистанции пути. Первый предложил взятку в 835 тысяч рублей, второй согласился и подписал акт приемки.
– Фактически работы выполнили силами и за собственные средства Великолукской дистанции пути, – сообщают в Северо-Западном управлении на транспорте СК России.
В итоге на предприимчивого инженера завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере по предварительному сговору, на доброго начальника – по факту взяточничества в крупном размере. Обоих посадили под домашний арест.