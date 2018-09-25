Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Попытку незаконно пересечь российско-финляндскую границу с топором в рюкзаке и промилле в крови предприняли 24 сентября двое приезжих с Северного Кавказа. Сбежать в Финляндию товарищей заставили долги: они должны были банкам крупную сумму по кредитам.
Ранее один из вояжеров вне закона жил в Финляндии, но был депортирован восемь месяцев назад. Прежде чем попытаться покорить Суоми вновь, авантюристы изрядно приняли на грудь. А посему при попытке задержания активно сопротивлялись. В ход пошло холодное оружие.
От пограничников нетрезвые нарушители отбивались ножами. Фото: ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
– У граждан обнаружили рюкзаки с набором продуктов питания, предметы личной гигиены, сменную одежду и обувь, теплые вещи, прорезиненные накидки, три веревки, рыболовные снасти, топор, два ножа и спиртные напитки, – перечисляют в Погрануправлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Теперь друзьям светит не путешествие, а уголовное дело.