СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-26T14:10:57+03:00

Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро. Фото: Пресс-служба депутата Дениса Четырбока

Пристающих к петербуржцам сомнительных пассажиров накажут на 4-5 тысяч рублей

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Мало кто из петербуржцев игостей города не сталкивался с ситуацией, когда в переходе или вагоне метро появляются люди, просящие деньги под видом лечения ребенка. Кому-то, возможно, действительно необходима помощь, но в большинстве случаев за благим делом скрываются мошенники. Депутаты предлагают наказывать их рублем. И гадалок заодно.

- ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов за попрошайничество, торговлю и приставание с предложением погадать на территории метрополитена, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

Парламентарий, который вместе с коллегой Марией Щербаковой стал инициатором закона, сам лично столкнулся с женщиной, которая под видом больного младенца, держала в руках запеленутую куклу.

Чтобы отвадить от подземки таких предприимчивых и бессовестных граждан, их предлагают штрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено и для гадалок, просящих «позолотить ручку».

А нелегальным торговцам придется еще хуже. Если физических лиц оштрафуют на 3-5 тысяч, а должностных на 5-10, то юрлицам придется раскошелиться на 15-20 тысяч рублей.