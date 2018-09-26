Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро
Мало кто из петербуржцев игостей города не сталкивался с ситуацией, когда в переходе или вагоне метро появляются люди, просящие деньги под видом лечения ребенка. Кому-то, возможно, действительно необходима помощь, но в большинстве случаев за благим делом скрываются мошенники. Депутаты предлагают наказывать их рублем. И гадалок заодно.
- ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов за попрошайничество, торговлю и приставание с предложением погадать на территории метрополитена, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.
Парламентарий, который вместе с коллегой Марией Щербаковой стал инициатором закона, сам лично столкнулся с женщиной, которая под видом больного младенца, держала в руках запеленутую куклу.
Чтобы отвадить от подземки таких предприимчивых и бессовестных граждан, их предлагают штрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено и для гадалок, просящих «позолотить ручку».
А нелегальным торговцам придется еще хуже. Если физических лиц оштрафуют на 3-5 тысяч, а должностных на 5-10, то юрлицам придется раскошелиться на 15-20 тысяч рублей.