2018-09-27T10:49:48+03:00
Происшествия

Ветер крушит и ломает: упавшие деревья и дорожные знаки побили несколько машин

Разгул стихии принес неприятные утренние сюрпризы автомобилистам
Петр КИБЕР
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Упавшие из-за ветра в Петербурге деревья и дорожные знаки побили несколько машин. Фото: vk.com/spb_todayУпавшие из-за ветра в Петербурге деревья и дорожные знаки побили несколько машин. Фото: vk.com/spb_today
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Несколько поваленных деревьев, пара упавших дорожных знаков, сорванный рекламный баннер и рухнувший светофор – результат ночного шторма, прошедшего над Петербургом. От падежа растений и конструкций пострадали несколько припаркованных машин.

- Во дворе дома 28 по Искровскому проспекту, не очень повезло нескольким автомобилистам, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Здесь сломанное дерево легло на «Ниву» и соседнюю иномарку.

На Кронверкской улице упавший дорожный знак разбил лобовое стекло «Шевроле», еще одно дерево рухнуло в Приморском районе. На проспекте Королева 34 растение помяло «Шкоду» и «Ниссан».

На Петровской набережной с аварийного здания на припаркованные машины упала драпировочная ткань, а на перекрестке проспекта Космонавтов и Бассейной улицы «завалился» светофор. Он, к счастью, никого не задел.

Другой светофор пока держится, но висит на одном проводе. Потенциальное место ЧП находится на пересечении шоссе Революции и Пискаревского проспекта. Аккуратным надо быть и жителям района проспекта Маршала Говорова, где у дома 12, корпус 1 ветер свернул фонарь освещения. Сейчас конструкция нависает над проезжей частью.

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