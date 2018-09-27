2018-09-27T11:24:52+03:00
Происшествия

В Петербурге от причала верфи ветром оторвало строящийся корабль

Налетевшая на город непогода заставила болтаться корпус судна как скорлупку
Петр КИБЕР
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В Петербурге от причала верфи ветром оторвало строящийся корабль.В Петербурге от причала верфи ветром оторвало строящийся корабль.Фото: Александр Подгорчук
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Кроме наводнения, пришедшего в Петербург в ночь с 26 на 27 сентября, штормовой ветер принес и другие неприятности. В разных районах города он повалил деревья и дорожные знаки, упавшие на автомобиле, а на одной из верфей, даже оторвал от причала строящийся корабль.

- В НАТО насторожились, корабль неизвестной конструкции вышел на боевое дежурство, - шутят пользователи соцсетей в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи хорошо видно, как корпус судна свободно «гуляет» по волнам. Корабль не пришвартован к причалу.

Пока до конца не понятно, на каком из судостроительных заводов произошел инцидент, и что за корабль сорвало ветром. Горожане предполагают, что это мог быть Балтийский завод, или же Адмиралтейские верфи, так как на заднем плане заметна панорама Петербурга и светящаяся в темноте телевышка.

Впрочем, далеко оторвавшийся корабль уплыть не мог, как поиронизировали петербуржцы, ведь дамба то закрыта.

Напомним, что из-за угрозы наводнения в Петербурге накануне закрывались судопропускные створки Комплекса защитных сооружений. По этой причине норвежский круизный лайнер смог уйти из Северной столицы с задержкой почти на сутки - только сегодняшним утром.

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