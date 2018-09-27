В ночь на 30 сентября в Ленобласти ожидаются заморозки до минус 3 и мокрый снег

27 Сент. 15:09 2018-09-27T19:15:05+03:00

Первые заморозки в Ленинградской области ожидаются в ночь на 30 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер при этом сохранится на всей территории региона

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Шквалистый ветер, наводнение и первые заморозки. Обычный день в Петербурге накануне тепла в батареях 00:00 00:00

Первые заморозки начнутся в Ленинградской области уже на эой неделе. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится ниже нуля градусов в ночь с 29 на 30 сентября 2018 года. Отрицательная температура сохранится и в утренние часы.

В связи с заморозками в Ленинградской области и порывами ветра до 15-18 м/с, региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение для населения.

- 29 и 30 сентября 2018 года повышается вероятность ДТП, затруднение в движении на автодорогах Ленинградской области из-за мокрого снега и заморозков, - сообщили в ведомстве. - Также повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области и травматизма людей, в том числе связанном с переохлаждением на улице.