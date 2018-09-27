Более 7 тысяч человек остались без света в Ленинградской области

27 Сент. 16:44 2018-09-27T19:15:23+03:00

Наводнение и сильный ветер в Петербурге 27 сентября 2018 года. Фото: Роман Шехонин

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В Ленинградской области после стихии, обрушевшейся на Северную столицу в ночь на 27 сентября 2018 года, тысячи людей остались без электричества. Сейчас восстановительные работы ведут сразу несколько подрядчиков. Всего задействовано 9 бригад, состоящих из 31 человека и 9 единиц техники.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, по данным на 15.00, аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в трех районах Ленобласти: Выборгском, Волховском и Киришском районах.

- Ориентировочное время восстановления уточняется, - пояснили в ведомстве.

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Напомним, 27 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге произошло наводнение - из-за сильного ветра затоплены набережные. Также во время стихии пострадали десятки машин по городу, на которые упали деревья и различные конструкции.