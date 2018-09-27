"Какое АУЕ?": Родители подростков, подозреваемых в избиении 16 человек, жалуются на травлю

27 Сент. 23:57 2018-09-27T23:58:19+03:00

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Родители подростков, которых арестовали по уголовному делу об избиении в Таврическом саду, жалуются на некорректную работу СМИ и травлю детей в соцсетях.

Мамы и папы тех, кого подозревают в жестоком избиении за пару часов 16 человек, пришли на прием к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге и заявили, что он недоброжелателей достается в Сети не только самим подросткам, но и их родственникам.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова побывала в следственном изоляторе и лично побеседовала с арестованными подростками, которых ко всему прочему подозревают в принадлежности к движению АУЕ.

- Какое АУЕ? Откуда? Наверное, потому что мы уже были в СИЗО, вот клеймо и прилипло, - сказали сами подростки во время встречи с омбудсменом.

Сейчас в СИЗО №4 находятся четверо "из Таврического сада". Причем трое - фигуранты и другого уголовного дела.

- Трое уже находились под следствием, значит, об их склонностях было хорошо известно. Как получилось, что у них было достаточно времени и возможностей, чтобы собраться вместе, выпить и отправиться бродить по городу? О какой профилактике или перевоспитании может идти речь, если не дождавшись одного приговора, они совершают второе преступление? - говорит Уполномоченный.