СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-28T12:40:05+03:00

Следственный комитет завел дело после гибели двух парней на Измайловском проспекте. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по факту гибели двух молодых людей, которые утонули в кипятке, залившим подвальное кафе на Измайловском проспекте.

Трагедия произошла под утро 28 сентября.Фото: Артем Килькин

Фото: Артем Килькин

- Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/670834" frameborder="0"></iframe> Прорыв кипятка на Измайловском проспекте: в подвале в кафе заживо сварились два человека.

На данный момент известно, что из-за прорыва теплотрассы, которая находится в ведении «Теплосети», погибли два 20-летних парня. Оба были на вечеринке, где отмечали день рождения своей подруги. В какой-то момент все трое вышли на улицу, но юноши решили вернуться за куртками. В этот момент и прорвало трубу. Хлынувшая в помещение горячая вода не оставила шансов на спасение. Сама девушка физически не пострадала.

По факту смертельного прорыва трубы в Петербурге возбуждено уголовное дело.Фото: Артем Килькин

Также в образовавшуюся воронку свалились две иномарки, в которых, счастью, никого не было. В «Теплосети» уже пообещали возместить ущерб хозяевам автомобилей, а также оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

Дмитрий Шарунов пресс-секретарь «Теплосети»: труба была 92-го года 00:00 00:00

Сейчас на месте трагедии работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.