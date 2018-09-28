2018-09-28T11:29:56+03:00
Звезды

Петербуржцев приглашают на «Планету грибов» в Ботаническом саду

Традиционная микологическая выставка пройдет 29 и 30 сентября
Петр КИБЕР
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Петербуржцев приглашают на «Планету грибов» в Ботаническом саду.Петербуржцев приглашают на «Планету грибов» в Ботаническом саду.Фото: Александра КВИТКЕВИЧ
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В ближайшие выходные, 29 и 30 сентября, в Ботаническом саду имени Петра Великого в Петербурге соберутся любители «тихой охоты». Здесь пройдет выставка «Планета грибов», на которой каждый желающий сможет узнать, что он собрал в свою корзинку, посетив лес накануне.

- В пятницу, субботу и утро воскресенья вы можете привезти свои грибы, которые определят (если это возможно) опытные грибники и микологи, - сообщает пресс-служба Ботанического сада.

При этом горожан просят собирать грибы с ножками. А тому, кто принесет на выставку целую корзину (ведро, пакет и пр.) экспонатов, обещан сюрприз от организаторов.

Кроме рассказов об удивительном мире грибов, в программе запланировано общение с экспертами-микологами, а также обзор экспозиции свежесобранных грибов.

Все посетители мероприятия смогут приобрести свежий выпуск или всю подборку журнала «Планета грибов» и уникальное грибное печенье ручной работы.

Сама выставка пройдет в павильоне «Зеленый домик», часы работы – с 11:00 до 19:00.

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