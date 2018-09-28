Полицейские задержали двух петербуржцев, кравших рельсы с жд-путей

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-28T16:59:50+03:00

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В Санкт-Петербурге двое мужчин решили обогатиться похищая ... рельсы с жд-путей. Двое друзей вооружились газорезочным оборудованием и попросту снимали рельсы с на железнодорожном перегоне станции Лебяжье-Краснофлотск.

- 42-летний и 34-летние приятели были безработными, рассказывают в УТ МВД по СЗФО. - Кражи происходили под покровом ночи. Рельсы друзья вывозили на пункт приема металла на своей машине. Во время одной из таких вылазок мужчин и задержали сотрудники транспортной полиции с поличным.

Сумма ущерба от украденных рель составила 200 тысяч рублей. Сейчас на горе-воров уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет колонии.