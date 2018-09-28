2018-09-28T16:59:50+03:00
Происшествия

Полицейские задержали двух петербуржцев, кравших рельсы с жд-путей

Мужчины "заработали" 200 тысяч рублей
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчины крали рельсыМужчины крали рельсыФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге двое мужчин решили обогатиться похищая ... рельсы с жд-путей. Двое друзей вооружились газорезочным оборудованием и попросту снимали рельсы с на железнодорожном перегоне станции Лебяжье-Краснофлотск.

- 42-летний и 34-летние приятели были безработными, рассказывают в УТ МВД по СЗФО. - Кражи происходили под покровом ночи. Рельсы друзья вывозили на пункт приема металла на своей машине. Во время одной из таких вылазок мужчин и задержали сотрудники транспортной полиции с поличным.

Сумма ущерба от украденных рель составила 200 тысяч рублей. Сейчас на горе-воров уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилот, который пролетел под мостом ЗСД в Петербурге, раскаялся в содеянном
ФАС проверит кощунственную рекламу «Бургер Кинг»
«Зенит» проведет товарищеский матч против «Шальке»
Депутаты предложили выделять землю под приюты для бездомных животных без торгов
Депутаты Леонобласти поддержали сохранение льгот для пенсионеров
Менеджера турфирмы в Петербурге за хищение денег клиентов приговорили к условному сроку
В Петербурге могут ввести возрастные ограничения на посещение квестов
Гаишнику из Ленобласти, отдохнувшему за границей по паспорту брата, дали год условно
Оборот внешней торговли Петербурга увеличился на 9 процентов
Петербуржец спас голову русалки с дома Николаевых
Антимонопольщики потребовали переписать условия аукциона по велодорожкам в Купчино
За два дня шторма в Петербурге упали 122 дерева
В Петербурге водитель маршрутки огнетушителем разбил лобовое стекло экскурсионному автобусу
Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Петербурге
Дзюба сходил на «Гамлет» и подарил свою футболку Козловскому
Петербуржцев приглашают на «Планету грибов» в Ботаническом саду
Петербуржцы выстроились в огромную очередь, чтобы купить новый iPhone XS
Приставы забрали машину у петербурженки, чтобы взыскать штраф за оскорбления в соцсетях