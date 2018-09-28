Депутаты предложили выделять землю под приюты для бездомных животных без торгов

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-28T17:35:42+03:00

В Ленобласти готовят законопроект, по которому владельцы приютов для бездомных животных смогут получать землю под строительство без торгов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Только по данным за 2017 год в Ленобласти обитает более 12 тысячи бездомных животных. Распределить всех хвостатых по приютам пока невозможно, так как этих самых приютов просто не хватает. И тогда депутаты региона приняли решение внести изменения в областной закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». И уже в среду, 26 сентября парламентарии поддержали их в первом чтении.

- Строительство приюта требует существенных затрат, которые в бюджете Ленобласти изыскать не представляется возможным, - объяснил разработчик законопроекта, лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев. - Деятельность по содержанию приютов для животных, как правило, осуществляется на благотворительной основе неравнодушными гражданами. Но такая организация из-за отсутствия средств не может участвовать в торгах на право аренды земельного участка.

Ссылаясь на Земельный кодекс РФ, инициаторы и предложили рассмотреть возможность предоставления земельных участков без проведения торгов для размещения приютов содержания безнадзорных животных. По их мнению, изменения позволят упростить процедуру их строительства.

- В области количество бездомных животных не снижается, - отмечает Лебедев. – И в этом частично виноваты наши не всегда сознательные граждане. Спросите в любом дачном поселке, сколько там осенью остается брошенных животных! Так и появляются стаи диких собак. Одним из элементов для решения проблемы должно стать создание приютов, где животных будут отлавливать, чипировать, вакцинировать, стерилизовать с тем, чтобы прервать бесконтрольное размножение. Пока все подобные приюты - частные.

Депутат Алексей Ломов в свою очередь отметил, что инициатива нужная, но необходимо утвердить такой порядок, чтобы земля шла целевым образом только на приюты для домашних животных.