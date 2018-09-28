2018-09-28T17:35:42+03:00
Общество

Депутаты предложили выделять землю под приюты для бездомных животных без торгов

Законопроект поддержали в первом чтении
Степан СТЕПАНОВ
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В Ленобласти готовят законопроект, по которому владельцы приютов для бездомных животных смогут получать землю под строительство без торгов.В Ленобласти готовят законопроект, по которому владельцы приютов для бездомных животных смогут получать землю под строительство без торгов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Только по данным за 2017 год в Ленобласти обитает более 12 тысячи бездомных животных. Распределить всех хвостатых по приютам пока невозможно, так как этих самых приютов просто не хватает. И тогда депутаты региона приняли решение внести изменения в областной закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». И уже в среду, 26 сентября парламентарии поддержали их в первом чтении.

- Строительство приюта требует существенных затрат, которые в бюджете Ленобласти изыскать не представляется возможным, - объяснил разработчик законопроекта, лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев. - Деятельность по содержанию приютов для животных, как правило, осуществляется на благотворительной основе неравнодушными гражданами. Но такая организация из-за отсутствия средств не может участвовать в торгах на право аренды земельного участка.

Ссылаясь на Земельный кодекс РФ, инициаторы и предложили рассмотреть возможность предоставления земельных участков без проведения торгов для размещения приютов содержания безнадзорных животных. По их мнению, изменения позволят упростить процедуру их строительства.

- В области количество бездомных животных не снижается, - отмечает Лебедев. – И в этом частично виноваты наши не всегда сознательные граждане. Спросите в любом дачном поселке, сколько там осенью остается брошенных животных! Так и появляются стаи диких собак. Одним из элементов для решения проблемы должно стать создание приютов, где животных будут отлавливать, чипировать, вакцинировать, стерилизовать с тем, чтобы прервать бесконтрольное размножение. Пока все подобные приюты - частные.

Депутат Алексей Ломов в свою очередь отметил, что инициатива нужная, но необходимо утвердить такой порядок, чтобы земля шла целевым образом только на приюты для домашних животных.

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