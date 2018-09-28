2018-09-28T17:41:46+03:00
Общество

Депутаты Леонобласти поддержали сохранение льгот для пенсионеров

Они предлагают оставить льготы, несмотря на поэтапное повышение пенсионного возраста
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Депутаты Леонобласти поддержали сохранение льгот для пенсионеров. ФОТО: сайт Законодательного собрания Ленинградской областиДепутаты Леонобласти поддержали сохранение льгот для пенсионеров. ФОТО: сайт Законодательного собрания Ленинградской области
Изменить размер текста:

На очередной парламентской сессии Заксобрания Ленинградской области рассматривался один из очень важных вопросов. Спикер регионального парламента Сергей Бебенин, а также депутаты из фракции «Единая Россия» выступили с инициативой – сохранить региональные льготы, несмотря на поэтапное повышение пенсионного возраста в России.

Речь идет о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 1.5 и 8.1 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области» и в статью 1 областного закона «О ветеранах труда Ленинградской области».

- Да, изменился возраст выхода на пенсию, но мы сохранили все региональные меры социальной поддержки, которыми смогут пользоваться граждане, а именно останется льготный проезд на авто и железнодорожном транспорте, сохранятся нормы, предусматривающие присвоение звания «Ветеран труда Ленинградской области» при достижении возраста 60 и 55 лет, - заявил Сергей Бебенин после завершения сессии.

Льготы будут сохранены в прежнем объеме и с дальнейшей индексацией.

Закон начнет действовать с 1 января 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилот, который пролетел под мостом ЗСД в Петербурге, раскаялся в содеянном
ФАС проверит кощунственную рекламу «Бургер Кинг»
«Зенит» проведет товарищеский матч против «Шальке»
Депутаты предложили выделять землю под приюты для бездомных животных без торгов
Полицейские задержали двух петербуржцев, кравших рельсы с жд-путей
Менеджера турфирмы в Петербурге за хищение денег клиентов приговорили к условному сроку
В Петербурге могут ввести возрастные ограничения на посещение квестов
Гаишнику из Ленобласти, отдохнувшему за границей по паспорту брата, дали год условно
Оборот внешней торговли Петербурга увеличился на 9 процентов
Петербуржец спас голову русалки с дома Николаевых
Антимонопольщики потребовали переписать условия аукциона по велодорожкам в Купчино
За два дня шторма в Петербурге упали 122 дерева
В Петербурге водитель маршрутки огнетушителем разбил лобовое стекло экскурсионному автобусу
Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Петербурге
Дзюба сходил на «Гамлет» и подарил свою футболку Козловскому
Петербуржцев приглашают на «Планету грибов» в Ботаническом саду
Петербуржцы выстроились в огромную очередь, чтобы купить новый iPhone XS
Приставы забрали машину у петербурженки, чтобы взыскать штраф за оскорбления в соцсетях