Депутаты Леонобласти поддержали сохранение льгот для пенсионеров

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-28T17:41:46+03:00

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На очередной парламентской сессии Заксобрания Ленинградской области рассматривался один из очень важных вопросов. Спикер регионального парламента Сергей Бебенин, а также депутаты из фракции «Единая Россия» выступили с инициативой – сохранить региональные льготы, несмотря на поэтапное повышение пенсионного возраста в России.

Речь идет о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 1.5 и 8.1 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области» и в статью 1 областного закона «О ветеранах труда Ленинградской области».

- Да, изменился возраст выхода на пенсию, но мы сохранили все региональные меры социальной поддержки, которыми смогут пользоваться граждане, а именно останется льготный проезд на авто и железнодорожном транспорте, сохранятся нормы, предусматривающие присвоение звания «Ветеран труда Ленинградской области» при достижении возраста 60 и 55 лет, - заявил Сергей Бебенин после завершения сессии.

Льготы будут сохранены в прежнем объеме и с дальнейшей индексацией.

Закон начнет действовать с 1 января 2019 года.