Возможности материнского капитала в Ленобласти расширились

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-01T11:56:35+03:00

Список того, на что можно направить материнский капитал в Ленобласти, расширился. Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты региона приняли закон, по которому потратить средства можно будет на текущие нужды семьи

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Изменения в Социальный кодекс 47 региона внесли депутаты Законодательного собрания Ленобласти. Теперь список того, на что можно направить материнский капитал, расширился. Кроме основных направлений – улучшение жилищных условий, образование ребенка, повышение пенсии мамы – добавились несколько возможностей. Среди них ремонт жилого помещения, покупка земельных участков, получение санаторно-курортных путевок для детей по медицинским показаниями, покупка сельскохозяйственных животных, пчел и птиц, а также сельскохозяйственной техники для личного подсобного хозяйства.

Законодательную инициативу выдвинули депутаты областного ЗакСобрания Людмила Тептина, Никита Коваль и Марина Левченко. Теперь средства регионального маткапитала могут быть направлены и на эти дополнительные нужды для рожденных в Ленобласти. Уже известно, что новый закон вступит в силу с первого января 2019 года.

Кстати, не забыли и о тех, кто уже успел до вступления в действие поправок частично реализовать право на материнский капитал.

– Для них мы сохранили право реализовывать оставшуюся часть регионального маткапитала, предусмотренного статьей 3.5 настоящего Кодекса, без учета критерия нуждаемости, чтобы иметь право на дополнительные меры социальной поддержки, – отметила Людмила Тептина.