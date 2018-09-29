На Смольный подали в суд из-за строительства в парке Интернационалистов

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-29T13:28:23+03:00

На Правительство Петербурга подали в суд из-за строительства в парке Интернационалистов. Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Изменить размер текста: A A

Борьба петербуржцев за парк Интернационалистов продолжается. Теперь на Правительство Северной столицы подали в суд. Исковое заявление от некого Евгения Крылова зарегистрировал Фрунзенский районный суд города. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина просит признать недействительным постановление договора аренды земельного участка в парке Интернационалистов. Речь идет о строительстве торгово-развлекательного комплекса на участке живописной зеленой зоны. За то, чтобы посреди парка не выросло стеклянное здание с магазинами и океанариумом, жители Купчино борются уже больше года.

- В качестве третьих лиц в иске указаны восемь юридических лиц. К производству заявление пока не принято, - отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.