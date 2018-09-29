В Петербурге ночью на стоянке сгорело восемь фур

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-29T14:38:33+03:00

В Петербурге ночью горело восемь фур. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

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Около половины второго ночи с пятницы на субботу в Петербурге горели сразу восемь фур. Новостью о полыхающих машинах на стоянке на улице Новоселов огорошили очевидцы, которые поделились фотографиями в соцсети. После сообщения о пожаре в 01:38 ночи на место выехали сотрудники МЧС. Чтобы потушить все грузовики на охраняемой парковке в Невском районе, им понадобилось около полутора часов.

- В 03:20 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пользователи сети теряются в догадках, что же произошло ночью на Новоселов, и обсуждают в комментариях ЧП.

- Стоянки с фурами просто так не горят, - написал один из пользователей соцсети.

И действительно. На случившееся уже отреагировала полиция.

- В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства прошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.