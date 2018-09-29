2018-09-29T19:56:48+03:00
Общество

Петербургского программиста с ДЦП номинировали на престижную премию ООН

У Ивана Бакаидова есть разработка, которая помогает общаться людям с нарушением речи
Евгения МОСКВИНА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Премия ООН заметила разработку двадцатилетнего петербургского программиста с ДЦП. Иван Бакаидов создал программу, которая помогает людям с нарушениями речи общаться с другими людьми. О том, что на его проект обратили внимание, молодой человек сам рассказал на своей странице ВКонтакте.

- UN WSA (очень престижная премия ООН) выбрала мой проект LINKa.su лучшим проектом из России в категории Инклюзия, - сообщил Иван Бакаидов в своем аккаунте.

Петербуржец также уточнил, что окончательные результаты станут известны через месяц – в ноябре.

Проект Бакаидова LINKa может помочь людям с особенностями, такими как ДЦП, нарушения речи после инсульта или аутизм. Среди разработок молодого петербуржца есть программы, например, для тех, кто может нажимать только на одну кнопку. Тех, кто может нажимать только на картинки на экране планшета. Или специальная клавиатура для того, кто сможет попадать в крупные буквы на планшете.

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